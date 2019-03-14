كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات السويدية: الإرهابيون والمتطرفون الإسلاميون تهديد رئيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومنذ 2012 ، غادر نحو 300 شخص السويد للانضمام إلى الجماعات الإرهابية مثل داعش بشكل رئيسي في العراق، وسوريا، بحسب تقدير "سابو".
ويتضمن تقرير "سابو" حماية الأمن القومي ونظام الحكم الديمقراطي السويدي، وتفادي محاولات التجسس، وكذلك الهجمات الإرهابية.
وقال رئيس "سابو" كلاس فريبيرغ بمناسبة إصدار التقرير السنوي للخدمة، إن درجة التأهب الوطني لمواجهة الإرهاب ظلت في المرحلة الثالثة، على مقياس من خمس نقاط.
وبنظرة عامة ، قال فريبيرغ إن "روسيا خاصةً حسنت قدرتها على التأثير بفعالية وسرية على الدول الأخرى".
وتتراوح محاولات التجسس بين شن هجمات إلكترونية، وتجنيد عملاء.
واحتجز سويدي أخيراً قبل المحاكمة للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا. وعمل المشتبه به في السنوات الأخيرة مستشاراً في علوم تكنولوجيا المعلومات، والحاسب الآلي.
وقال رئيس وحدة مكافحة التجسس في "سابو" دانييل ستينلينغ، إن الصين قوة أجنبية أخرى كثفت أنشطتها، مشيراً إلى محاولات جمع معلومات حساسة عن الاقتصاد والتكنولوجيا السويدية، فضلاً عن التجسس على اللاجئين.