كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تثبت تمويل قطر لعصابات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير عربية، أن قطر مولت عصابات تخريبية لدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في عهد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك من خلال مراقبات هواتف بالإضافة إلى التحريات والمحاضر كشفت أن الدوحة كانت تمول تشكيلات عصابية لتنفيذ مشاريع إجرامية إرهابية.

وأكد التقرير أنه بعد إلقاء قوات الشرطة القبض على عشرة من عناصر إجرامية من المنفذة للموجة الأولى، وأثناء اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نفذت مجموعة أخرى موجة ثانية، وحاصرت الشرطة 8 منهم داخل الفندق، وتمكن الباقون من الفرار.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات متنوعة من بين المال والسلاح لإمداد عصاباتهم بها، وذيل التقرير بعبارة سري للغاية ويُفْرم عقب قراءته.