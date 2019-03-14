كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكنيسة البولندية تعترف بالاعتداء الجنسى على 380 طفلا من قبل رجال الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بأنّ أكثر من 380 طفلاً تعرضوا للإيذاء الجنسي من قبل رجال الدين منذ عام 1990.

وكشف قادة الكنيسة في مؤتمر صحفي في وارسو، أنّ 382 من رجال الدين اعتدوا جنسيا على الأطفال، وبدأت الحالات في عام 1990 إلى منتصف الطريق حتى عام 2018.

وأعرب رئيس الأساقفة ووجيتش بولاك، رئيس بولندا، عن "الألم والعار والشعور بالذنب لحدوث مثل هذه الحالات".

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، تشمل الأرقام المروعة 198 كاهنًا أساءوا معاملة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا و 184 كاهنًا اعتدوا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا، وفقًا لما ذكره ووجيتش سادلون ، رئيس معهد الإحصاء بالكنيسة.

وتم نشر الأرقام بعد جلسة استمرت ثلاثة أيام من الأسقفية البولندية في وارسو والتي ناقشت الإساءة وطرق حماية الأطفال.

وقال رئيس الأساقفة ماريك جيدراسزيوسكي في مؤتمر صحفي، إنّ هذه قضية مؤلمة بشكل خاص، فهي مرتبطة بالأشخاص المكرسين لخدمة الكنيسة، إنهم يتمتعون بثقة اجتماعية، وقد انتهكت هذه الثقة الاجتماعية بشكل مأساوي.

وطلب الأساقفة البولنديون العام الماضي من ضحايا إساءة استخدام رجال الدين في الماضي، العفو والغفران وبدأوا في جمع البيانات من أجل "تحديد أسباب هذه الأفعال وتقييم حجمها".