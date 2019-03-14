كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون: لا نُخطط لمطالبة الحلفاء بدفع 50% إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أمام الكونجرس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تخطط لمطالبة حلفائها بالكلفة الكاملة لنشر القوات الأمريكية في بلدانهم، وبـ 50% إضافية، ووصف التقارير الصحافية التي أوردت هذه المعلومات بـ "خاطئة".

وصرح شاناهان أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "لن ندير شركة، لكننا لن ندير مؤسسة خيرية"، مضيفاً أن الدفع قد يأتي "بأشكال عديدة".

وأصر على أن الهدف هو أن يدفع الجميع "حصتهم العادلة".

وكانت تقارير إعلامية أمريكية، بما في ذلك صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لمطالبة بعض الحلفاء بما يصل إلى خمسة أضعاف ما يساهمون به حالياً، ما أزعج عواصم صديقة في جميع أنحاء العالم.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلامية أخرى أن ترامب ناقش الاقتراح، المعروف داخلياً في البيت الأبيض باسم "التكلفة زائد 50"، مع كبار مساعديه.

وينتقد ترامب بانتظام الحلفاء في جميع أنحاء العالم، ويقول إنهم لا يدفعون حصتهم العادلة مقابل الدفاع عنهم.

وغالباً ما يكون غضب ترامب موجهاً إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي ناتو، الذين لم يف معظمهم بالمبلغ الذي فرضوه على أنفسهم، بإنفاق 2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، يبحث ترامب عن وسائل لجعل البلدان التي تستضيف قوات أمريكية تساعد في دفع تكاليفها.