ترامب: تنظيم استفتاء ثانٍ على بريكست سيكون "غير منصف"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن استفتاءً ثانياً حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يروج له كثيرون معللين ذلك بتسبب الاستفتاء الأول، في فوضى سياسية، سيكون غير منصف.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "لا أعتقد أنه من الممكن إجراء تصويت آخر لأنه سيكون غير منصف للغاية لمن كسبوا الاستفتاء".

وأضاف أنه "فوجئ برؤية كم تسير الأمور بشكل سيئ" في مساعي بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وتابع ترامب من المكتب البيضاوي بحضور رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار "بصراحة، أعتقد أنه كان من الممكن التفاوض عليه بطريقة أخرى".

وقال: "هذا وضع صعب"، مشيراً بشكل خاص الى تعقيد "قضية الحدود مع أيرلندا".