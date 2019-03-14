كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطاني يرفض التعديل حول تأجيل بريكست لإجراء استفتاء ثان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقد اختار رئيس مجلس العموم البريطاني ،جون بيركو، تعديلا يطالب "بتصويت الشعب" عقب أن طرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقترحا بشأن تمديد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. كان البريطانيون قد وافقوا في استفتاء جرى في منتصف عام 2016 على خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي.

صوت مجلس العموم البريطاني، مساء الخميس، ضد تنظيم استفتاء ثان للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".