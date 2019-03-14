كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية بالقرب من القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت القناة "الثانية" العبرية، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع "هليكوبتر" تحطمت صباح اليوم، الخميس، في مستوطنة بيت شيميش، التي تقع بالقرب من مدينة القدس بوسط إسرائيل.

وأوردت القناة العبرية أن الطائرة اصطدمت بشجرة كبيرة، لم يرها قائد الطائرة، نتيجة لظروف الجو المتقلبة، فجر اليوم، فاصطدمت طائرته بتلك الشجرة، دون وقوع إصابات تذكر.