معهد الدراسات البحرية ينظم الدورة الخامسة للأولمبياد من أجل “تعبئة الشباب حول الرياضة”

ينظم المعهد العالي للدراسات البحرية النسخة الخامسة من فعاليات الأولمبياد أيام 22، 23 و24 من شهر مارس الجاري، وذلك تحت شعار ” تعبئة الشباب حول الرياضة “.

وأكد المعهد العالي للدراسات البحرية، في بلاغ له، أن هذه الدورة، في نسختها الخامسة، تندرج في إطار ” الأنشطة الجامعية التي ينظمها المعهد، والهادفة إلى إبراز دور الشباب الأساسي في بناء مجتمع متزن، وفي ترسيخ القيم النبيلة والتربية عليها، كما تشكل فرصة سانحة لتفعيل التواصل والتقارب بين الطلبة، خصوصا وأن هذا الحدث يستقبل كل سنة عدة مدارس وكليات من مختلف جهات المملكة وأزيد من 2000 زائر”.

وأضاف البلاغ أنه لهذه الغاية، وبدعم من عدة شركاء، تمت برمجة باقة من الأنشطة والمسابقات المتنوعة التي تنهل من الثقافة والفن والرياضة، ويتم اختتام هذه التظاهرة بأمسية فنية يحضرها أبرز الفنانين في الساحة الفنية الشبابية.