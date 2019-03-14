مرة أخرى.. محكمة الاستئناف ترفض السراح المؤقت للمهداوي

رفضت محكمة الاستئناف، مرة أخرى، السراح المؤقت الذي طلبه الصحفي حميد المهداوي، وبالتالي فسيتم متابعة المهداوي في بقية أطوار محاكمته في حالة اعتقال.

وتعليقا على حكم المحكمة، قالت بشرى الخونفاشي، زوجة حميد المهداوي، في حديثها مع “اليوم24″ :” مرة أخرى تؤيد المحكمة إستمرار إعتقال الصحفي حميد المهدوي المتابع بتهمة عدم التبليغ عن إدخال دبابات وأسلحة ثقيلة إلى المغرب”

وأضافت المتحدثة ذاتها،” أن النيابة العامة عجزت مرة أخرى على إثبات وجود جريمة، خاصة وأن المهداوي كان قد أوضح للمحكمة إستحالة الحديث عن وجود جريمة إذا لم تقدم النيابة العامة أدلة ملموسة فيما يخص التهم المنسوبة إليه”.

يشار إلى أنه، وقبل شهرين كانت المحكمة رفضت السراح المؤقت الذي طلبه دفاع المهداوي، وكانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت حميد المهدوي، بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.