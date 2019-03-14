«سهام» تدخل رأسمال «خلادي»

أعلنت سهام للتأمينات حيازتها 24 في المائة من رأسمال مشروع محطة «خلادي» للطاقة الريحية، الذي تشرف على تطويره المجموعة السعودية «أكوا باور» بشراكة مع صندوق الاستثمار «أريف».

وتخول هذه النسبة شركة سهام للتأمينات تولي مقعد بالمجلس الإداري لمحطة «خلادي»، في حين ستظل مجموعة «أكوا باور» المساهم المرجعي بحصة 51 في المائة من الرأسمال، ما يمكنها من مواصلة اضطلاعها بمهام التدبير العملياتي للمشروع، والإشراف على أشغال الصيانة، من خلال فرعها المتخصص «نوماك».

وكلف مشروع محطة «خلادي» للطاقة الريحية، الذي دُشن في يونيو 2018 بمنطقة جبل صندوق (30 كيلومترا من طنجة)، غلافا استثماريا ناهز 1,7 مليار درهم.