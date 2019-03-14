شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم، الخميس.

وبحسب المعلومات الأولية، أطلق مجهولون النار باتجاه صالون لسيدات في حي الميدان في شفاعمرو، ما أدى إلى إصابة شاب كان عند مدخل المكان بجروح وصفت بالخطيرة.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان ونقلت الشاب لأحد المستشفيات القريبة لاستكمال تلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في أسباب الحادث، للوقوف على أسبابه وخلفيته غير المعروفة.