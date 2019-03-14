شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي «الحريري» والمبعوث الأممي لسوريا والان نبدء بالتفاصيل

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مؤتمر بروكسل "الثالث" لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المنعقد في عاصمة مملكة بلجيكا.

والتقى الجبير على هامش المؤتمر، في مقر البرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والمبعوث البريطاني لسوريا مارتن لونغدن، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثة الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك، والمبعوث الأمريكي لسوريا جيمس جيفري، ونائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي جان كريستوف بليارد، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.

حضر اللقاءات مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.