البرلمان البريطاني يرفض تأجيل "بريكست" لإجراء استفتاء ثان

رفض البرلمان البريطاني التعديل القانوني الذي يدعو الحكومة إلى تأجيل "بريكست" لإجراء استفتاء ثان حول انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وصوت 334 نائبا في مجلس العموم البريطاني ضد التعديل، فيما أيده 85 نائبا.
وتم تقديم التعديل المسمى بـ "التعديل H" على مقترح الحكومة البريطانية حول تأجيل "بريكست"، والذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وكان مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أعلن عن معارضته لهذا التعديل الذي ينص على تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخروج أعضاء الاتحاد منه، من أجل إتاحة وقت كاف لإجراء استفتاء ثاني على "بريكست".
وهددت ماي بسحب مقترحها الأصلي بتأجيل "بريكست" في حال إقرار تعديلات عليه.
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