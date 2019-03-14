"سوريا الديمقراطية": استسلام 1300 من مقاتلي داعش وأسرهم خلال معارك الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، استسلام 1300 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وأسرهم خلال المعارك الدائرة في الباغوز.

وقال المركز الإعلامي، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان مقتضب حصلت الـ"العين الإخبارية" على نسخة منه: "في إطار عمليات قواتنا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وللقضاء عليه في جيبه الأخير في بلدة الباغوز، استسلم اليوم ما يقرب من 1300 إرهابي وعوائلهم إلى قواتنا".



وخرج مئات المسلحين من الجيب الأخير للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا، بعد قصف عنيف شنته قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في محاولة لكسر آخر دفاعات المسلحين المحاصرين والمتحصنين داخل أنفاق.

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وتصدّت قوات سوريا الديمقراطية، أمس الأربعاء، لهجومين مضادين شنهما مقاتلو التنظيم الرافضون للاستسلام والمتمسكون بالدفاع عن جيبهم، رغم الطائرات والمدفعية التي تدك مواقعهم بشكل متواصل.

وأفاد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي على تويتر بأن "عدداً كبيراً من مقاتلي داعش وعائلاتهم بدأوا الاستسلام".

ويقتصر وجود التنظيم في الباغوز على مخيم عشوائي محاط بأراض زراعية تمتد حتى الحدود العراقية.