اليمن يطالب بموقف دولي ضد جرائم الإبادة الحوثية في حجور

طالب اليمن، الخميس، بموقف واضح وصريح للأمم المتحدة تجاه جرائم الإبادة وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بمناطق حجور في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال لقائه في نيويورك رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا إسبينوزا.

وتطرق السعدي -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- إلى المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة، وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مراحل إعادة الانتشار، رغم المرونة والتعاون الإيجابي من قبل الحكومة في تسهيل مهمة المبعوث الأممي ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وسلط السعدي الضوء على انتهاكات المليشيا الهادفة لتقويض الاتفاق وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن وجهود المجتمع الدولي، وممارسة الانقلابيين مزيدا من التعنت وتكتيك المماطلة لإطالة معاناة أبناء اليمن، وقيامهم بفتح جبهات جديدة لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.

Advertisements

ولفت إلى ما تتعرض له مناطق حجور من هجوم حوثي وحشي وحصار جائر وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، بمن في ذلك الأطفال والنساء.

وطالب السعدي الأمم المتحدة بموقف واضح وصريح من تلك الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، قد نفذت جرائم وحرب إبادة بحق المدنيين بعدة مناطق في حجور، وسط استنكار شعبي واسع.