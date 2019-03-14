انت الان تتابع رسميا.. تعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي

طلب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، من دون أن يذهب إلى حد الدعوة إلى وقفها تماما، وفي نص تم تبنيه بغالبية 370 صوتا مؤيدا و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان إنهم "قلقون جدا من سجل تركيا السيء في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد، وكذلك من النظام الرئاسي"، وأوصى البرلمان الأوروبي بأن "يتم رسميا تعليق المفاوضات الحالية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

ويعود القرار إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء، وكان نواب حزب الشعب الأوروبي اليمنيين قد قدموا تعديلا يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنه قوبل بالرفض، وهناك غالبية ترغب في مواصلة "دعم المواطنين الأتراك" و"ترك الحوار السياسي والديموقراطي مفتوحا"، وذلك بحسب ما أفادت به قناة "الحرة".وبدأت مفاوضات

Advertisements