انت الان تتابع «بعد العطل».. فيسبوك يخضع لتحقيق جنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الخميس، إن المدعين الفيدراليين، يقومون بإجراء تحقيق جنائي حول صفقات بيانات فيسبوك مع كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات، لافته إلى أن هيئة محلفين كبرى في نيويورك استدعت معلومات من شركتين على الأقل تشتهران بتصنيع الهواتف الذكية وأجهزة أخرى «لم تسمهما»، مشيرة إلى أن الشركتين كان لديهما شراكات مع بيانات فيسبوك، مما أتاح لهما التوصل إلى المعلومات الشخصية لمئات الملايين من المستخدمين على مواقع فيسبوك، والتي شهدت عطلًا أمس.

من جهتها، اعتبرت فيسبوك أن تلك الصفقات جهود غير ضارة لمساعدة صانعي الهواتف الذكية على توفير ميزات فيسبوك للمستخدمين قبل أن يكون للشبكة الاجتماعية تطبيق خاص بها. وذكرت نيويورك تايمز، أنه ليس من الواضح متى بدأ التحقيق أو بالضبط ما الذي يركز عليه، بينما لم تستجب إدارة فيسبوك لطلب التعليق على المعلومات