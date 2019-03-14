الان تتابع النواب البريطانيون يصوتون بغالبية كبيرة ضد إجراء استفتاء ثان حول بريكست والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:21 م, 14 مارس 2019 م التعليقات: 0 في تصويت اليوم الخليج 365-متابعات رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي.

ورفض 334 نائبا هذا التعديل وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى الى بريكست وقبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 مارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النواب البريطانيون يصوتون بغالبية كبيرة ضد إجراء استفتاء ثان حول بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.