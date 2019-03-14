المعارضة الإيرانية: 300 حركة احتجاجية خلال الأسبوع الأول من مارس

قالت المعارضة الإيرانية إن الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي سجل 300 حركة احتجاجية ضد النظام في المدن الإيرانية.

وأوضحت المعارضة في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أن الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية والمظاهرات من جانب مختلف شرائح الشعب الإيراني ضد نظام الملالي شهدت قفزة جديدة.

وطبقًا للتقارير الواردة من معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار 2019، سجل ما لا يقل عن 300حركة احتجاجية في طهران وباقي المدن الإيرانية ضد النظام. وهكذا وفي الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار وقع متوسط 43حركة احتجاجية في إيران يوميًا.

ويظهر ما يقارب 300 احتجاج في الأسبوع المنصرم في كل أنحاء المدن الإيرانية ذروة السخط الشعبي من جهة وعجز الحكومة لمعالجة مشكلات المواطنين من جهة أخرى.

وتزامنًا مع الاحتجاجات داخل البلاد، نظم الإيرانيون من أنصار مجاهدي خلق في مختلف المدن الأمريكية والأوروبية تظاهرات عظيمة ضد النظام دعمًا لاحتجاجات المواطنين داخل البلاد.

وخلال الأسبوع المنصرم صعدت معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق داخل إيران في طهران وباقي المدن الإيرانية نشاطاتها في إضرام النار في مظاهر النظام منها قواعد الباسيج ولافتات كبيرة لخامنئي وخميني بحيث أنذرت سلطات النظام قواتها من هذه النشاطات مبدية الذعر والخوف.

تقرير إحصائي عن الاحتجاجات خلال أسبوع واحد:

وقعت خلال الأسبوع المنصرم ما مجموعه 229حالة احتجاج

عمال: 31حالة

مواطنون منهوبة أموالهم: 6حالات

متقاعدون: 6حالات

تربويون: 221حالة

مزارعون: 3حالات

باقي الشرائح: 17حالة

تجار السوق: 5حالات

طلاب: 3حالات

سجناء: حالتان

إضراب السجناء عن الطعام: 5حالات

متوسط الحركات الاحتجاجية: 43حالة يوميًا

وفيما يلي أهم الحركات الاحتجاجية خلال الأسبوع:

تربويون:

ـ الجولة الثالثة للإضراب والاعتصام العامين للمعلمين والتربويين المزاولين والمتقاعدين بموجب الدعوة المسبقة خلال الأسبوع الماضي لـ3أيام:

اليوم الأول في 29مدينة من 14محافظة وفي 78مدرسة ابتدائية وثانوية ومعهدًا

واليوم الثاني في 33مدينة من 18محافظة وفي 76مدرسة ابتدائية وثانوية ومعهدًا

واليوم الثالث في 14محافظة و35مدينة وفي 50مدرسة ابتدائية وثانوية ومعهدًا

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عمال:

ـ مجموعة من النساء العاملات في شركة دشت‌ناز في مدينة ساري تجمعن احتجاجًا على عدم حسم ظروفهن المهنية والمعيشية.

ـ عمال خطوط السكك الحديدية في أنديمشك ونيشابور وسيرجان وبندرعباس وتبريز وخرم‌آباد ومشهد ومرند عجب‌شير اعتصموا وتجمعوا احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

ـ عمال البلدية في مدن مهران وويس والأهواز ورشت اعتصموا وتجمعوا احتجاجًا على عدم تسلم أجورهم المتأخرة وتخصيصاتهم منذ أشهر.

ـ عمال صناعة المحامل الكروية في تبريز تجمعوا يومين احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

ـ عمال سد جمشير في مدينة كجساران تجمعوا احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

ـ عمال الفرع 14 لكنكان في بارس جنوبي أضربوا عن العمل وتجمعوا احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

ـ العمال المحليون في المنطقة الخاصة بعسلوية تجمعوا احتجاجًا على فصلهم عن العمل وعدم تسلم أجورهم منذ 7أشهر.

مواطنون منهوبة أموالهم:

خلال الأسبوع المنصرم تجمع واحتج المواطنون المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة كاسبين (طهران) والمواطنون المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة بديده (مشهد) والمواطنون المنهوبة أموالهم لمبيع شادي للذهب (طهران) والمواطنون المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة ثامن الحجج (طهران) والمواطنون المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة بارسيان (طهران).

متقاعدون:

ـ متقاعدو شركة الفولاذ في خوزستان تجمعوا احتجاجًا على عدم تسلم أجورهم والعيدية والمطالبات للسنوات الماضية.

ـ متقاعدو فولاذ أصفهان تجمعوا وأغلقوا الشوارع المؤدية إلى بوابة الحكومة في أصفهان احتجاجًا على عدم تسلم أجورهم والعيدية والمطالبات للسنوات الماضية.

طلاب:

طلاب جامعة الزارعة بمدينة كرج تجمعوا في فناء الجامعة احتجاجًا على إلغاء الجلسة الاحتجاجية للطلاب من قبل رئيس برديس.

مزارعون:

مزارعو شادكان تجمعوا أمام مبنى محافظة الأهواز احتجاجًا على تدخل بعض المجموعات منها تعاونية القرى في قضية الانتخابات للرابطة المهنية للمزارعين في هذا القضاء.

تجار السوق:

ـ أضرب تجار الهاتف النقال في أصفهان وسوق علاء الدين في طهران وفي تبريز والأهواز عن العمل احتجاجًا على الغلاء والتوترات في الأسعار الغالية جدًا للهاتف النقال.

ـ تجار السوق وأصحاب المحلات في خرم‌‌آباد أضربوا عن العمل احتجاجًا على الغلاء والكساد في السوق.

باقي الشرائح:

ـ على أعتاب زيارة روحاني لمحافظة كيلان، مزق المواطنون بوسترات تحمل صورة روحاني في مختلف المدن منها لاهيجان.

ـ عند عبور موكب روحاني في أحد الشوارع في لاهيجان وصولًا إلى مكان إلقاء الكلمة، قفز مواطن محتج من أبناء لاهيجان أمام السيارة لإيقافها. وقامت عناصر حماية روحاني برميه إلى جانب بشدة. وفي تلك الأثناء بدأ عدد من المواطنين يهتفون بشعار «الموت لروحاني».

ـ العمال المزاولون في مكاتب أسهم العدالة ممن كانوا قد أتوا من مختلف المحافظات والأقضية إلى طهران، تجمعوا واعترضوا لـ3أيام احتجاجًا على عدم حسم ظروفهم المهنية وأجورهم المتأخرة.

ـ موظفو مستشفى خميني في مدينة كرج تجمعوا واعترضوا لبضعة أيام احتجاجًا على عدم تسلم أجورهم المتأخرة وظروفهم المعيشية.