ترامب: ماي لم تستمع لنصيحتي بشأن “بريكست”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أصيب بالدهشة إزاء ضعف التقدم الذي تحرزه مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لم تستمع إلى نصيحته.

وقال ترامب: “لقد قدمت لرئيسة وزراء بريطانيا أفكاري عن كيفية التفاوض في (مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى)، ولم تستمع لذلك”.

وأضاف ترامب، أنه يعارض إجراء استفتاء آخر بشأن عملية “بريكست”.

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كان ترامب يتحدث فى البيت الأبيض بجوار رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، الذي يزور واشنطن حاليا، وقال فارادكار إنه “يأسف” إزاء عملية بريكست وأن له وجهة نظر مختلفة عن الرئيس الأمريكي.

وأكد فارادكار على الحاجة إلى ضمان عدم تأثر عملية السلام الأيرلندية بذلك.

د ب ا

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