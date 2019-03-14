شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفيرة كوبا تشيد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وحملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسفيرى كل من الأردن وكوبا بالقاهرة، حيث أكد لسفير الأردن على أن البلدين دائماً ما تربطهما علاقات أخوة ومودة وتعاون فى كافة المجالات، وأن قيادتى البلدين تعملان معاً من أجل خير ورفاهية شعبيهما وحل قضايا المنطقة.

من جانبه، أشار سفير الأردن بالقاهرة إلى أن مصر لها مكانة خاصة لدى الأردن، ولطالما ارتبط الشعبين بعلاقات طيبة وأخوية، وهناك تنسيق مستمر بين قيادتى البلدين، نابع من الإيمان بضرورة التعاون والعمل معاً من أجل رفعة شأن شعبيهما وشعوب المنطقة العربية والإسلامية.

وفى لقائه بسفيرة كوبا بالقاهرة تانيا اجيار فرنانديز، أشار الدكتور عبد العال ، إلى أن البلدين بينهما تاريخ طويل وممتد من علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، ومصر تسعى إلى الاستفادة من خبرات كوبا فى مختلف المجالات خاصة مجال الطب الذى يشهد تقدماً هائلاً فى كوبا، داعياً إلى تعزيز وتبادل الاستفادة بين البلدين فى هذا المجال.

من جانبها، أكدت سفيرة كوبا بالقاهرة تانيا اجيار فرنانديز على أن كوبا حريصة على المحافظة على علاقات طيبة وقوية مع مصر، الرائدة فى المنطقة، مشيدة بما تشهده الدولة المصرية حالياً من إصلاحات شملت كافة مناحى الحياة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، كما أشادت بحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي وعلاج المصابين به، والتى تتبناها القيادة السياسية المصرية فى إطار رؤيتها الشاملة للنهوض بمصر.

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