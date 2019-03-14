التموين تُعلن مد فترة تظلمات "الاستبعاد من الدعم" حتى 27 مارس

مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019.

وذكر "المصيلحي"، في بيان له اليوم الاثنين، أن قرار المد جاء حرصاً من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقاً لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر (https://www.tamwin.com.eg).

ولفت الوزير، إلى أنه يجري حالياً مراجعة جميع...