التموين تمد فترة قبول تظلمات المستبعدين حتى 27 مارس

محمد صبيح
قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019.
وذلك حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم أن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg
ويجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التي تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة.
وتؤكد الوزارة أنه حتى الآن لم يتم حذف...
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