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دبور اطلع من وفد تجمع بادر 48 على نشاطه داخل المجتمع المدني الفلسطيني

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استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور، وفدا من "تجمع بادر 48"، واطلع منه على نشاط التجمع ودوره في "نشر الوعي والمبادرات داخل المجتمع المدني الفلسطيني، والمساهمة للحد من المشاكل، مما يؤثر على استقرار الامن في المخيمات وايجاد الحلول بالشراكة مع اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، وبث الطمأنينة في نفوس ابناء شعبنا"، بحسب بيان للسفارة.

واكد الوفد ان "عمل التجمع يندرج في اطار تعزيز الرؤى الايجابية تحت مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وجرى خلال اللقاء "البحث في الاوضاع المعيشية لابناء شعبنا في لبنان من كافة جوانبها الانسانية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدماتية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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