دبور اطلع من وفد تجمع بادر 48 على نشاطه داخل المجتمع المدني الفلسطيني

استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور، وفدا من "تجمع بادر 48"، واطلع منه على نشاط التجمع ودوره في "نشر الوعي والمبادرات داخل المجتمع المدني الفلسطيني، والمساهمة للحد من المشاكل، مما يؤثر على استقرار الامن في المخيمات وايجاد الحلول بالشراكة مع اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، وبث الطمأنينة في نفوس ابناء شعبنا"، بحسب بيان للسفارة.

واكد الوفد ان "عمل التجمع يندرج في اطار تعزيز الرؤى الايجابية تحت مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وجرى خلال اللقاء "البحث في الاوضاع المعيشية لابناء شعبنا في لبنان من كافة جوانبها الانسانية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدماتية".