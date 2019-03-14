زاسبيكين: للتعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم

شدد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين على أنه "يجب التعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم"، مؤكدا "أهمية التواصل مع الدول المجاورة لسوريا لإعادة بناء المرافئ والبنى التحتية والمدارس".

ولفت زاسبيكين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "تمّ إعادة بناء عدد كبير من المنشآت في سوريا يمكنها أن تستقبل مليون ونصف نازح"، موضحًا أن "إثارة العودة الطوعية تهدف الى تخويف النازحين".

ورأى أنه "يجب على الدول الغربية تغيير موقفها حيال ملف العودة"، مؤكدًا أن "ربط عودة النازحين بالتسوية السياسية يعرقل الملف أكثر ما يساهم في حلّه".