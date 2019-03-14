شدد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين على أنه "يجب التعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم"، مؤكدا "أهمية التواصل مع الدول المجاورة لسوريا لإعادة بناء المرافئ والبنى التحتية والمدارس".
ولفت زاسبيكين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "تمّ إعادة بناء عدد كبير من المنشآت في سوريا يمكنها أن تستقبل مليون ونصف نازح"، موضحًا أن "إثارة العودة الطوعية تهدف الى تخويف النازحين".
ورأى أنه "يجب على الدول الغربية تغيير موقفها حيال ملف العودة"، مؤكدًا أن "ربط عودة النازحين بالتسوية السياسية يعرقل الملف أكثر ما يساهم في حلّه".
كانت هذه تفاصيل خبر زاسبيكين: للتعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.