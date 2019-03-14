العثور على جثة امرأة سورية مكبلة داخل منزلها في بقاعصفرين بعد تعرضها للسرقة

عَثرت القوى الأمنية على جثة "أ. ح" من التابعية السورية، داخل منزلها في بلدة بقاعصفرين- الضنية، وهي مكبّلة وعلى فمها شريط "نايلون" لاصق لمنعها من الصراخ، بعد أن تعرّضت لعملية سرقة من قبل مجهولين.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ المنزل تعرّض للسرقة من دون كسر وخلع، من ثمّ قام السارقون بتكبيل المرأة وإغلاق فمها بالشريط اللاصق.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة وكشف الفاعلين.