عَثرت القوى الأمنية على جثة "أ. ح" من التابعية السورية، داخل منزلها في بلدة بقاعصفرين- الضنية، وهي مكبّلة وعلى فمها شريط "نايلون" لاصق لمنعها من الصراخ، بعد أن تعرّضت لعملية سرقة من قبل مجهولين.
وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ المنزل تعرّض للسرقة من دون كسر وخلع، من ثمّ قام السارقون بتكبيل المرأة وإغلاق فمها بالشريط اللاصق.
وفتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة وكشف الفاعلين.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة امرأة سورية مكبلة داخل منزلها في بقاعصفرين بعد تعرضها للسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.