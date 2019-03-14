مصادر الـMTV: توطين النازحين السوريين لم يُطرح ببروكسل لا مباشرة ولا مواربة

كشفت مصادر الوفد اللبناني إلى مؤتمر "بروكسل 3"، لقناة الـ"MTV"، أنّ "موضوع توطين النازحين السوريين في أماكن تواجدهم لم يُطرح لا مباشرةً ولا مواربةً، بل كان الكلام واضحًا عن ضغط أوروبي سيتزايد للتوصّل إلى حلّ سياسي في سوريا".

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