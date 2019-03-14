افرام دعا لاحترام النأي بالنفس: ما جرى بمنظمة التعاون الإسلامي غير مقبول

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام، إلى أنّ "الأمن القومي للبنان قائم في انحيازه تاريخيًّا للشرعية العربية، وأدعو للعودة إلى احترام النأي بالنفس".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما جرى في منظمة التعاون الإسلامي غير مألوف وغير مقبول".