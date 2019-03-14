لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام، إلى أنّ "الأمن القومي للبنان قائم في انحيازه تاريخيًّا للشرعية العربية، وأدعو للعودة إلى احترام النأي بالنفس".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما جرى في منظمة التعاون الإسلامي غير مألوف وغير مقبول".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام دعا لاحترام النأي بالنفس: ما جرى بمنظمة التعاون الإسلامي غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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