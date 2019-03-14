ترزيان: الصناعة الوطنية وحدها خط أحمر ممنوع المساس بها

لفت النائب هاغوب ترزيان، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الصناعة الوطنية وحدها خط أحمر ممنوع المساس بها، ويجب وقف الاستراد العشوائي. ويل لأمة تلبس مما لا تنسج وتأكل مما لا تزرع".

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