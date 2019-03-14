أسامة سعد يلتقي وفداً من التجمع الديمقراطي في لبنان

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه في مجلس النواب، رئيس "التجمع الديمقراطي في لبنان" غسان جعفر على رأس وفد من التجمع.

وقد جرى خلال اللقاء تناول الأزمة التي يمر بها لبنان بأبعادها السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. كما جرى التشديد على أهمية التحرك بمختلف الوسائل من أجل إنقاذ لبنان من هذه الأزمة الخطيرة.