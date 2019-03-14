بهية الحريري: السلبية في التعاطي لا تحل مشاكل المعلمين

اشارت النائب بهية الحريري في تصريح لها بعد زيارة متوسطة صيدا الرسمية المختلطة – القناية الى ان "رسالة بناء الانسان التي ارساها الشهيد رفيق الحريري ارتكزت على مبدأ منح الأمل للناس والأجيال والبلد وعندما اتى رفيق الحريري رأى انه يستطيع ان يخدم بلده بالتعليم. فأعطى فرصة للشباب ليتعلموا في الخارج ويروا العالم كيف يتطور وكانت تلك مرحلة الأمل من العام 1979 وحتى العام 1992 ثم كانت مرحلة العمل من العام 1992 الى العام 2005 وهي مرحلة الانجازات عندما اتى الى الحكم وسطر قصة نجاح بعملية اعادة الاعمار واعادة لبنان على الخارطة. ثم فكر بأن النهوض له قواعد فكانت مرحلة الشراكة، والآن نحن مع رئيس الحكومة سعد الحريري بعد تشكيل الحكومة وانطلاق عملها الفعلي في مرحلة التكامل للوصول الى الانجاز ".

وتطرقت الحريري الى مطالب المعلمين فتوجهت اليهم بأن لا يفقدوا الأمل ببلدهم مهما كانت الصعوبات ولأن يزرعوا الفرح والأمل لدى الجيل الجديد ولا يعني ذلك ان نكذب عليهم ، بل ان نركز على الايجابية بالتعليم الذي هو اجمل مهنة لأنها رسالة سامية فيها تراكم في سبيل صنع المستقبل.

ورأت الحريري أن "السلبية في التعاطي لا تحل مشاكل المعلمين، ومطالبكم لن تتوقف، و"معكن حق ونص" وانا من المطالبين بأن يكون راتب الاستاذ هو اعلى راتب في الدولة اللبنانية لكننا نريد دائما احسن استاذ وان تكون لدينا حرية الاختيار بأن يدخل التعليم الرسمي افضل استاذ".