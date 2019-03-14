البرلمان الأوروبي طالب إيران بالإفراج الفوري عن محامية حكم عليها بالسجن

صوّت النواب في البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، برفع اليد، لصالح نصّ يطلب مرّة أخرى من الحكومة الإيرانية الافراج الفوري وبدون شروط عن المحامية الإيرانية الناشطة دفاعًا عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، المعتقلة في طهران الّتي حُكم عليها هذا الأسبوع بالسجن.

ورأوا أنّ "المحاكمة والإدانة غير العادلتين لنسرين سوتوده، تشكّلان إنكارًا خطيرًا للعدالة"، مطالبين كذلك السلطات الإيرانية بـ"إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المحتجزين والمدانين فقط لممارستهم حق التعبير عن الرأي والاجتماع".

ويوم أمس الأربعاء، صفّق النواب الفرنسيون وقوفًا للمحامية الإيرانية، غداة إعلان زوجها أنّها حُكمت بالسجن عشر سنوات إضافية "لتحريضها على الفجور" مع 148 جلدة، لأنّها حضرت إلى المحكمة بدون ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران في الأماكن العامة.