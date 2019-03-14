الخارجية الأميركية: تخصيص 5 ملايين دولار لـ "الخوذ البيضاء" في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن "الولايات المتحدة تنوي تقديم 5 ملايين دولار لمواصلة أنشطة منظمة "الخوذ البيضاء" والتي تنقذ الأرواح في سوريا، وكذلك لدعم لدعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة".
ويشار إلى أن القرار اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما زال يتعين موافقة الكونغرس عليه.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد اتهم، في مقابلة مع "فرانس برس"، "الخوذ البيضاء" بأنها جزء من تنظيم القاعدة.
وتأسست المنظمة عام 2013 لكن تم إجلاء عدد كبير من طاقمها من سوريا بعد سيطرة الجيش السوري على معظم الأراضي التي كانت تعمل عليها.
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