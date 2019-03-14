اليماني: حركة أنصار الله هي الجانب المعرقل لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم

أعلنت الحكومة اليمنية أن عقد جولة مفاوضات سلام جديدة مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مرهون بتنفيذ خطة إعادة انتشار القوات من موانئ ومدينة الحديدة غربي اليمن. وفي تصريح له أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني انه "أصبح من الواضح تماما اليوم للمجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي الجانب المعرقل لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وأن الحكومة اليمنية أبدت أكبر قدر من المرونة لإنقاذ اتفاقية ستوكهولم، انطلاقا من حرص الرئيس عبد ربه منصور هادي، على السلام".

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