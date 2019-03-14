تظاهرة جديدة في الخرطوم تزامنا مع أداء الحكومة الجديدة اليمين

تجمع متظاهرون في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، تزامنًا مع أداء الحكومة السودانية الجديدة اليمين، استعدادًا لمحاولة التصدّي للمشاكل الاقتصادية الّتي تعصف بالبلد والّتي أدّت إلى الحركة الاحتجاجية.

وسارعت قوات الأمن إلى التدخل لتفريقهم، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول الماضي، تظاهرات بدأت رفضًا لرفع الحكومة سعر الخبز، وسرعان ما أخذت تطالب باستقالة الرئيس عمر البشير الّذي يتولّى الحكم منذ 1989.

وبعد أسابيع من قمع التظاهرات، أعلن البشير حال الطوارئ في 22 شباط. وتراجعت وتيرة التظاهرات منذ اتخاذ هذا القرار.