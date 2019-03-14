غراهام: ستكون هناك عقوبات أميركية ضد ولي العهد السعودي وسأدعم هذا الأمر

أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، أنّه "ستكون هناك عقوبات أميركية ضدّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسأدعم هذا الأمر".

وشدّد على أنّه "لا يمكن أن تكون جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قد تمّت دون علم بن سلمان".