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غراهام: ستكون هناك عقوبات أميركية ضد ولي العهد السعودي وسأدعم هذا الأمر

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أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، أنّه "ستكون هناك عقوبات أميركية ضدّ ولي العهد السعودي الأمير ، وسأدعم هذا الأمر".

وشدّد على أنّه "لا يمكن أن تكون جريمة قتل الصحافي السعودي جمال قد تمّت دون علم بن سلمان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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