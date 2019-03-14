أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، أنّه "ستكون هناك عقوبات أميركية ضدّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسأدعم هذا الأمر".
وشدّد على أنّه "لا يمكن أن تكون جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قد تمّت دون علم بن سلمان".
كانت هذه تفاصيل خبر غراهام: ستكون هناك عقوبات أميركية ضد ولي العهد السعودي وسأدعم هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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