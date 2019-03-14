النشرة: القاء القبض على احد المساجين الفارين من سجن اللبوة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "القوى الامنية القت القبض على الفار الثاني المدعو ح ع في بلدة النبي عثمان الذي فر مساء امس مع مجموعة من المساجين من سجن اللبوة اثناء قيام احد عناصر قوى الامن الداخلي المكلف بالحراسة بفتح باب الزنزانة التي يتواجد فيها بغية تقديم المياه لهم".
يذكر ان عناصر المخفر تمكنوا من توقيف احد السجناء اللبناني ق ع ح بعد اطلاق النار عليه واصابته برجله مساء امس.
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