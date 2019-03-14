البرلمان البريطاني يصوت بالأغلبية ضد تنظيم استفتاء ثان على البريكست

رفض مجلس العموم البريطاني "البرلمان" تعديلا يقضي بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف إجراء استفتاء شعبي ثان على "بريكست" بأغلبية 334 مقابل 85 نائباً صوتوا لصالح إجراء استفتاء ثان. كذلك، رفض البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 حزيران المقبل بأغلبية 314 نائباً مقابل 311 نائباً بأفضلية ثلاثة نواب. وامتنع حزب "العمال" البريطاني المعارض عن التصويت على مقترح إجراء استفتاء ثان على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وبدأ البرلمان بالتصويت على أربعة مقترحات لتعديل اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان قد رفض في وقت سابق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بأغلبية 321 نائباً مقابل 278 نائباً صوتوا لصالح الخرود دون اتفاق.

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