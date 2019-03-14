مقتل لبناني في نيجيريا على أيدي جماعة "بوكو حرام" التي خطفته سابقا

توفّي المواطن اللبناني "ا. س." ابن بلدة حارة صيدا، في نيجيريا، على أيدي جماعة "بوكو حرام" الّتي خطفته سابقًا.
وكان قد أعلن مسؤول في الشرطة النيجيرية، في وقت سابق، أنّ "مسلحين خطفوا عامل بناء من الجنسية اللبنانية فى مدينة كانو بشمال نيجيريا"، لافتًا إلى أنّ "الشرطة تمشّط المنطقة بحثًا عن المشتبه بهم".
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