بالصور.. "القومي لحقوق الإنسان" ينظم ملتقى منظمات المجتمع المدني في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ملتقى منظمات المجتمع المدني، حول المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان 2019، بمحافظات الوجه البحري، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

دار الملتقى حول التعريف بحقوق الإنسان مدنيًا واجتماعيًا وثقافيًا وغيرها من حقوق وواجبات خاصة بالمواطن، وكذلك التوضيح بدور منظمات المجتمع المدني حول تنفيذ آليات حقوق الإنسان ضمن العمل التطوعي والخدمي الخاص بالمنظمات نفسها، ومناقشة التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك بحضور جمال بركات، مستشار المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحامد أبو طالب، مسئول فرع المجلس في كفر الشيخ، والدكتور نادر علام، مسئول بالفرع، وعدد من مندوبي الجمعيات الأهلية والخيرية والحقوقية بالمحافظة.