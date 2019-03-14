جامعة الأزهر تطلق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي تنظمه جامعة الأزهر، بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة بمنطقة الخليفة المأمون بالقاهرة، وتستمر منافسات الأولمبياد حتى الثامن عشر من مارس الحالي.

ويعقد الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".

وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة أكد فيها أن "تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في مصر حدث تاريخي يأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية بكل دول القارة السمراء، وانفتاحها على الثقافات والحضارات والأديان المختلفة".

وتحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.