وزراء ومحافظون ورجال أعمال في عزاء والدة عادل عدوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هاني رجب:
حرص عدد من الوزراء السابقين والشخصيات السياسية والإعلامية، على تقديم واجب العزاء في والدة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل عدوي، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، اليوم الخميس.
حضر العزاء كل من: عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والنائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والكاتب صلاح منتصر، وحسين فهمي رئيس شركة استثمارات سيناء، ووزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، ورجل الأعمال عمرو جمعة، والمستشار السياسي لرئيس حزب الوفد في مجلس النواب محيي بدراوي، والإعلامي محمد فودة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين الحالي.
كما شارك وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات في العزاء، بالإضافة إلى المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، ووزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق جلال السعيد، ووزير قطاع الأعمال العام الأسبق، وورئيس شركة المقاولون العرب.
وتوفيت يوم الاثنين الماضي، والدة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، بعد وعكة صحية مفاجئة.
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