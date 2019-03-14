"اعتقد أنه وراء سجن شقيقه".. الإعدام لصاحب محل سمك قتل مواطنًا بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، صاحب محل سمك بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بقتل مواطن اعتقد أنه وراء القبص على شقيقه بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري، ومحمد سامح عبدالخالق.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "حسن ح."، وشهرته حسن السماك، قام بقتل المجني عليه إيهاب حمزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في منطقة البساتين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يوم الواقعة أعد سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، وآلة حادة "سنجه"، وترصد للمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره فيه، وما أن شاهده حتى عاجله بضربة من السلاح الأبيض "سنجه" وحال فراره أشهر سلاحه الناري، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا أودت بحياته.