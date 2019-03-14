ورشة عمل بين ملتقى الشباب العربي والأفريقي ومؤسسة "مانديلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، في الفترة من 16-18 مارس 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتتعاون إدارة ملتقى الشباب العربي والإفريقي مع مؤسسة "مانديلا ليجاسي" Mandela Legacy”" للتدريب والتعليم في تنظيم ورشة عمل بعنوان "ريادة الأعمال المجتمعية من منظور إفريقي"، وذلك يوم الأحد 17 مارس 2019.

وتدور ورشة العمل حول دور ريادة الأعمال المجتمعية في تطوير القارة الإفريقية، واستعراض تجربة نجاح ريادة الأعمال المجتمعية في جنوب إفريقيا للاستفادة منها ونقلها إلى بلدان إفريقية أخرى، كما تهدف ورشة العمل إلى تحويل أفكار الشباب العربي والإفريقي إلى حلول واقعية بما يتوافق مع ظروف كل بلد إفريقي.

وتُعد مؤسسة "مانديلا ليجاسي" كيانًا إبداعيًا يدعم رواد الأعمال الشباب الأفارقة، ويساعدهم في تحويل أفكار هم إلى برامج قابلة للتنفيذ، كما تهتم المؤسسة بتقديم الموارد والإمكانات اللازمة لمساعدة هؤلاء الشباب في بناء مشروعاتٍ ذات طبيعة مستدامة، ويمتد عمل المؤسسة في مجالات تنمية الأعمال الإنسانية والمجتمعية، والنشر، والعلاقات العامة، وإدارة التسويق الاجتماعي.

Advertisements

وتعمل مؤسسة "مانديلا ليجاسي" كشريك لعدد من الكيانات المؤثرة، ومنها منظمة "زوليكا مانديلا" التي تهتم بشؤون المرأة الأفريقية، ومنظمة "الطريق إلى الحرية" التي تهدف إلى تنشئة جيل جديد من القادة الشباب.

الملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms)، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظراءه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فاعليات على مدار العام. ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى 2019 حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019، ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.