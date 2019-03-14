وزير الرياضة: افتتاح عدد من مراكز الشباب في أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر أبريل المقبل، وذلك في في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب.

وأكد "صبحي"، أن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكل مستمر لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك عدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهم، "مركز شباب المنيرة، محطة ابو غالب، الوادي، السعودية، كفر طاحون، الصف، المنوات، وردان، العمرانية، ونادي العجوزة، والدقي" ومن المقرر أن يتم إفتتاحهم خلال شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بتلك المراكز.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن من ضمن أهداف استرتيجية وزارة الشباب والرياضة، هو تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.