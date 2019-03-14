وزير الدفاع الأمريكي: لا خطة لمطالبة الحلفاء بدفع 50% إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أمام الكونجرس اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تخطط لمطالبة حلفائها بالتكلفة الكاملة لنشر القوات الأمريكية في قواعد في بلادهم، بالإضافة إلى 50 بالمئة إضافية، ووصف التقارير الصحفية التي أوردت هذه المعلومات بأنها "خاطئة".

وصرح شاناهان أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "لن ندير شركة، لكننا لن ندير مؤسسة خيرية"، مضيفًا أن الدفع قد يأتي "بأشكال عديدة". وأصر على أن الهدف هو أن يدفع الجميع "حصتهم العادلة".

وكانت تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لمطالبة بعض الحلفاء بما يصل إلى خمسة أضعاف ما يساهمون به حاليًا ،مما أزعج عواصم صديقة في جميع أنحاء العالم.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلامية أخرى أن ترامب ناقش الاقتراح، المعروف داخليًا في البيت الأبيض باسم "التكلفة زائد 50"، مع كبار مساعديه.

وينتقد ترامب بانتظام الحلفاء في جميع أنحاء العالم الذين يقول إنهم لا يدفعون حصتهم العادلة مقابل للدفاع عنهم. وغالبًا ما يكون غضب ترامب موجهًا إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذين لم يف معظمهم بالمبلغ الذي فرضوه على أنفسهم وهو إنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، يبحث ترامب عن وسائل لجعل البلدان التي تستضيف قوات أمريكية تساعد في دفع تكاليفها.