حماس تقمع مسيرة لفلسطينيين ضد الضرائب في غزة

عناصر من حماس يعتدون بالضرب على متظاهرين فلسطينيين - ارشيفية وكالات قمعت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، مسيرةً دعا لها نشطاء فلسطينيون، رفضاً للضرائب وتدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، ومسلحين بلباس مدني، اعتقلوا عدداً من المتظاهرين في منطقة الترنس بمخيم جباليا "https://alwafd.news/").display(); "https://alwafd.news/").display();

وأضافت المصادر، أن "أجهزة أمن حماس اعتدت بالهراوات على المتظاهرين، الذين توافدوا للمنطقة التي أعلن تنظيم الفعالية الشعبية، فيها". Advertisements

وانتشر المئات من عناصر أجهزة أمن حماس، في الشوارع المؤدية إلى منطقة الترنس بمخيم جباليا "https://alwafd.news/").display();



وفي سياق متصل، قمعت أجهزة أمن حماس حراكاً مماثلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، وفرقت الأجهزة الأمنية بالقوة عشرات المتظاهرين، واعتقلت عدداً منهم.



ودعا نشطاء فلسطينيون، إلى حراك شعبي، في عدد من محافظات قطاع غزة، احتجاجاً على استمرار فرض الضرائب في القطاع، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة.

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