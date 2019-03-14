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أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لتوحيد الرؤى بين الأشقاء الليبيين

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قام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلي ليبيا اليوم الخميس، ببحث اخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لتقريب وجهات النظر

بين الأطراف الليبية الذى قد يؤدى إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.
 
كما قال السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط وسلامة اتفقا خلال الاتصال
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الهاتفي الذي جرى اليوم، على أهمية مواصلة هذه الجهود لتوحيد الرؤى بين الليبيين حول الخطوات للوصول إلي إجراء انتخابات نزيهة أكتوبر المقبل.

 

وأضاف عفيفى أن أبو الغيط جدد التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

 

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