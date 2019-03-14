ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن وفدا من الكونجرس الأمريكى سيصل السودان السبت المقبل، وستستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام. ومن المقرر أن الوفد يلتقي الوفد خلال الزيارة، رئيس وقيادات المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء القومي ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إضافة لوزيري العدل والخارجية وعدد من المسؤولين الآخرين بالدولة. المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء القومي ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إضافة لوزيري العدل والخارجية وعدد من المسؤولين الآخرين بالدولة. Advertisements ​يذكر أن وفدا مماثلا قد زار السودان شهر مايو من العام الماضي، وناقش عدة ملفات خلال الزيارة السابقة مع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، في لقاء جمعهما، في العاصمة الخرطوم بحضور وزير الثروة الحيوانية بشاره أرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الكونجرس الأمريكى يزور السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.