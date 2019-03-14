فنزويلا تشيد بالدعم الروسي لها

أشاد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس بالدعم الروسي المقدم لبلاده، مشيرا إلى أهمية التعاون بين كاراكاس وموسكو على مختلف الحلبات وفي الكثير من القضايا.
وقال أرياس في محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في فيينا: "لقد كانت زيارة نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز إلى موسكو مؤخرا ناجحة للغاية... وهي سعيدةجدا، وبالطبع، يمكننا إطلاق التعاون في جملة من القضايا التي نعمل عليها معا... دعمكم في هذا الوقت يساعدنا للغاية".
وفي هذا الصدد، نقلت وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله خلال اللقاء، إن روسيا تدعم حقوق فنزويلا كعضو كامل الحقوق في
وذكرت الخارجية أن "الجانبين أعربا عن عزمهما على تعزيز التعاون في الأمم المتحدة وغيرها من الحلبات، وشددا على أهمية احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول".
وأضافت أن الجانب الروسي أكد أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للخلافات الداخلية في فنزويلا دون التدخلات المدمرة، ولاسيما بالقوة من الخارج".
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